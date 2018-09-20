ПАОК
    -
    19:55
    20.09.18
    Тумпас ПАОК
    Челси
      Лига Европы УЕФА • Группа L
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      ПАОК - Челси
      Лига Европы УЕФА - 20 сентября 2018

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем ПАОК – Челси на Eurosport.ru! 20 сентября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Рэзван Луческу или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПАОК и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ПАОК и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0