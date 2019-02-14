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Краснодар - Байер
Лига Европы УЕФА - 14 февраля 2019
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Краснодар – Байер на Eurosport.ru! 14 февраля 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Олег Фоменко или Питер Бош? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Краснодар и Байер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Краснодар и Байер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Один известный радиоведущий и «Фенербахче» казнили «Зенит» – надеюсь, у «Краснодара» расклад оптимистичнее.