БАТЭ Борисов
    -
    20:55
    14.02.19
    Борисов-Арена
    Арсенал
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      БАТЭ - Арсенал
      Лига Европы УЕФА - 14 февраля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Арсенал на Eurosport.ru! 14 февраля 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Алексей Бага или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Лондонский «Арсенал» – в Белоруссии! «Канониры» приехали в Борисов во второй раз в жизни, и надо победить.

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