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Байер - Краснодар
Лига Европы УЕФА - 21 февраля 2019
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Байер – Краснодар на Eurosport.ru! 21 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Питер Бош или Олег Фоменко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Байер и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Байер и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Нулевая ничья в первом матче оставила русскому клубу роскошнейший шанс продолжить борьбу за выход в следующий раунд. «Краснодар» играет в Леверкузене с «Байером» – вы точно будете за этим следить.