Айнтрахт Франкфурт
    -
    20:55
    21.02.19
    Коммерцбанк-Арена
    Шахтер
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Айнтрахт Франкфурт - Шахтер
      Лига Европы УЕФА - 21 февраля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Айнтрахт Франкфурт – Шахтер на Eurosport.ru! 21 февраля 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ади Хюттер или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айнтрахт Франкфурт и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Айнтрахт Франкфурт и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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