Реал Бетис
    -
    23:00
    21.02.19
    Бенито Вильямарин
    Ренн
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Бетис - Ренн
      Лига Европы УЕФА - 21 февраля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Реал Бетис – Ренн на Eurosport.ru! 21 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Жюльен Стефан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Бетис и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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