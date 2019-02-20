Севилья
    -
    20:00
    20.02.19
    Рамон Санчес Писхуан
    Лацио
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Севилья - Лацио
      Лига Европы УЕФА - 20 февраля 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Севилья – Лацио на Eurosport.ru! 20 февраля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пабло Мачин или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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