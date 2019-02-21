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Арсенал - БАТЭ
Лига Европы УЕФА - 21 февраля 2019
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Арсенал – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 21 февраля 2019 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Алексей Бага? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Арсенал и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Без Ляказетта и с одним пропущенным мячом «Арсенал» мешает БАТЭ спокойно завоевать ЛЕ.