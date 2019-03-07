Наполи
    -
    23:00
    07.03.19
    Стадион Сан-Паулу
    Ред Булл Зальцбург
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - Ред Булл
      Лига Европы УЕФА - 7 марта 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Наполи – Ред Булл Зальцбург на Eurosport.ru! 7 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Ред Булл Зальцбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и Ред Булл Зальцбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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