Валенсия
    -
    23:00
    07.03.19
    Месталья
    Краснодар
      Лига Европы УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Валенсия - Краснодар
      Лига Европы УЕФА - 7 марта 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Валенсия – Краснодар на Eurosport.ru! 7 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Олег Фоменко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Второй визит клуба из Краснодара в «Валенсию» – «лос че» принимают «Краснодар» в Лиге Европы.

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