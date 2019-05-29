Челси
    -
    22:00
    29.05.19
    Бакинский Олимпийский стадион
    Арсенал
      Лига Европы УЕФА • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Челси - Арсенал
      Лига Европы УЕФА - 29 мая 2019

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Челси – Арсенал на Eurosport.ru! 29 мая 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      В это сложно поверить, но «Арсенал» играет главный матч сезона в Лиге Европы. Без Мхитаряна. И против «Челси». Лондонское дерби в еврокубках.

      Английская бойня в финалах. Раунд 1.

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