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Челси - Арсенал
Лига Европы УЕФА - 29 мая 2019
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Челси – Арсенал на Eurosport.ru! 29 мая 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В это сложно поверить, но «Арсенал» играет главный матч сезона в Лиге Европы. Без Мхитаряна. И против «Челси». Лондонское дерби в еврокубках.
Английская бойня в финалах. Раунд 1.