«Милан» отстранен от участия в еврокубках на 2 года

УЕФА выпустил официальное заявление, в котором говорится об отстранении «Милана» от еврокубков на следующие 2 сезона.

Семикратные обладатели Лиги чемпионов не сыграют в Лиге Европы-2018/19 и не примут участия в еврокубках в сезоне-2019/20 (при условии квалификации). Причина дисквалификации «Милана» – нарушение правил лицензирования УЕФА и финансового фэйр-плей.

В частности, «Милан» не подошел под обязательное требование о безубыточности.

В чемпионате Италии-2017/18 «россонери» заняли шестое место.

В Лиге Европы-2017/18 «Милан» дошел до 1/8 финала, где был бит «Арсеналом» (5:1 по сумме двух встреч).

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