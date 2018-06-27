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«Милан» отстранен от участия в еврокубках на 2 года

«Милан» отстранен от участия в еврокубках на 2 года
Eurosport

1 час назад

Трагедия для Гаттузо и его парней.

УЕФА выпустил официальное заявление, в котором говорится об отстранении «Милана» от еврокубков на следующие 2 сезона.

Семикратные обладатели Лиги чемпионов не сыграют в Лиге Европы-2018/19 и не примут участия в еврокубках в сезоне-2019/20 (при условии квалификации). Причина дисквалификации «Милана» – нарушение правил лицензирования УЕФА и финансового фэйр-плей.

В частности, «Милан» не подошел под обязательное требование о безубыточности.

  • В чемпионате Италии-2017/18 «россонери» заняли шестое место.
  • В Лиге Европы-2017/18 «Милан» дошел до 1/8 финала, где был бит «Арсеналом» (5:1 по сумме двух встреч).

Помог Ли. Почему новый «Милан» – грандиозный мыльный пузырь

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