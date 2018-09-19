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Каррера: «Глушаков с Ещенко не прилетели на матч с «Рапидом», потому что другие готовы лучше»

Каррера: «Глушаков с Ещенко не прилетели на матч с «Рапидом», потому что другие готовы лучше»
Eurosport

5 ч. назад

Сроки за репосты откладываются?

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера опроверг информацию о том, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко выведены из состава из-за конфликта с ним.

«Глушаков и Ещенко – часть «Спартака». Они не прилетели, потому что в Лиге Европы скамейка короткая. Я сделал выбор в пользу других футболистов, которые на сегодня готовы лучше», – сообщил Каррера на пресс-конференции перед матчем против венского «Рапида».

Глушаков и Ещенко оказались в центре скандала после лайков под видео в инстаграме актера Дмитрия Назарова. Артист, известный болельщик красно-белых, в стихотворной форме раскритиковал главного тренера «Спартака».

  • Глушаков на следующий день опубликовал заявление и сообщил, что у него нет претензий к Каррере, и случайно дважды тапнул по записи. Ещенко никак не реагировал на случившееся.
  • 18 сентября ряд инсайдеров сообщили, что Массимо отстранил футболистов от тренировок. Оба игрока не полетели со «Спартаком» на матч Лиги Европы против «Рапида».

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