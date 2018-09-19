Каррера: «Глушаков с Ещенко не прилетели на матч с «Рапидом», потому что другие готовы лучше»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера опроверг информацию о том, что Денис Глушаков и Андрей Ещенко выведены из состава из-за конфликта с ним.

«Глушаков и Ещенко – часть «Спартака». Они не прилетели, потому что в Лиге Европы скамейка короткая. Я сделал выбор в пользу других футболистов, которые на сегодня готовы лучше», – сообщил Каррера на пресс-конференции перед матчем против венского «Рапида».

Глушаков и Ещенко оказались в центре скандала после лайков под видео в инстаграме актера Дмитрия Назарова. Артист, известный болельщик красно-белых, в стихотворной форме раскритиковал главного тренера «Спартака».

Глушаков на следующий день опубликовал заявление и сообщил, что у него нет претензий к Каррере, и случайно дважды тапнул по записи. Ещенко никак не реагировал на случившееся.

18 сентября ряд инсайдеров сообщили, что Массимо отстранил футболистов от тренировок. Оба игрока не полетели со «Спартаком» на матч Лиги Европы против «Рапида».

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