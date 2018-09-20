«В России в футбол не играют». Селезнев громко всплыл в Турции и заинтересовал «Галатасарай»

Такое бывает: слышишь фамилию футболиста и думаешь, что он завязал с футболом, но вдруг выясняешь – мужчина еще гоняет мяч в малоизвестном клубе и очень даже хорош. Примерно такая история с Евгением Селезневым: после «Шахтера», «Днепра» и полугодичного кошмара в «Кубани» форвард испарился, а его реинкарнация случилась едва ли не за пределами Европы.

«Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне все равно было, какая команда, зарплата… Но я не говорю, что она плохая. Спросил только об одном: «Я играть буду?» – объяснил после подписания контракта с «Карабюкспором» Евгений. Казалось бы, незнакомая страна, новый климат и футбольные традиции – идеальная почва для пофигизма и голевой дисфункции, но Селезнев вжарил по полной со старта.

Евгений СелезневImago

Восемь голов в Суперлиге за полгода впечатлили Турцию и активировали интерес лучших команд лиги, но только не руководство «Карабюкспора» – боссы проигнорировали обязательства и отказались своевременно пополнять карточку игрока кэшем. «Не платили, но это в прошлом, не хочу даже вспоминать. Не платили, и до сих пор ничего не поменялось. Задолженность – полгода», – пожаловался Селезнев спустя несколько месяцев после прощания с Карабюком.

Неожиданная пауза ненадолго лишила форварда футбола и активизировала заигрывания с медиа. Евгений заразил пространство вздохами об ошибочном уходе из «Днепра» и организовал атаку на российский футбол: «В России в футбол не играют». Полгода в «Кубани» сформировали у игрока четкое и неприятное для русского фаната мнение – УПЛ в несколько раз сильнее РПЛ, а «Шахтер» и «Динамо» превосходят ЦСКА и «Зенит». При этом украинец рассказывал о поддержке Смолова после незабитого пенальти на ЧМ и общении с Павлюченко.

Самое интересное и многообещающее в карьере Селезнева случилось зимой: соглашение с «Акхисаром» было чем-то вроде новогоднего подарка, который позднее приоткрыл шанс для исполнения мечты. Форвард заиграл еще круче и результативнее, чем в «Карабюкспоре» и за пару десятков матчей забрал сердца местных фанатов: 12 голов, главный – в финале Кубка Турции против «Фенербахче», который «Беледиеспор» выиграл по пенальти (решающий, кстати, тоже реализовал Евгений).

Это событие стало историческим для маленького клуба и почти историческим – для украинца. «С детства болел за «Галатасарай». Меня берет Фатих Терим – это большой тренер, в Турции его называют Императором. У меня было хорошее начало карьеры в «Шахтере», а это было бы красивое ее завершение. Почему нет? Я много работал для этого», – интерес «желто-красных» оказался настолько осознанным и сформулированным, что Селезнев уже видел себя звездой Стамбула. Но «Акхисар» занял жесткую позицию и разрушил надежды.

«Как я ни просил и ни умолял президента клуба, они даже слушать меня не хотели. Сказали: «Хоть миллиард предлагайте, мы его не отпустим». Это было очень обидно, если честно», – Евгений досадовал, но пообещал стать еще сильнее, чтобы исполнить мечту. При этом невроз от сорвавшегося трансфера вперемешку с чувством безысходности все равно накатил на футболиста: на старте нового сезона Селезнев помог «Акхисару» взять Суперкубок Турции (как раз в матче против «Галатасарая»), а уже через две недели удалился в игре Суперлиги и заработал дисквалификацию на четыре встречи.

Повод для бана банален: провокация со стороны соперника, ответочка, красная карточка. «Как обычно, мальчики в юбках. Словаки, словенцы... Кто он там? Финк. Я даже не знаю, кто он. Галимая телка», – рвал в общении с прессой Евгений, которого обвинили в плевке в игрока «Ризеспора». Из-за него Селезнев больше месяца просидел на трибуне и подходит к матчу Лиги Европы против «Краснодара» без игровой практики, но этот факт не должен смущать русский клуб: форвард, которому есть что и кому доказывать, будет рвать и крушить. Ведь переход в «Галатасарай» даже в 33 года – мечта не из несбыточных.

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