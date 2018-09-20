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Карлос Бакка огорчил «Рейнджерс» крутой и трудовой банкой на 44-й секунде. Да, не минуте, а секунде

Бакка огорчил «Рейнджерс» крутой и трудовой банкой на 44-й секунде. Да, не минуте, а секунде
Eurosport

3 ч. назад

А на месте «Глазго» могли быть «Уфа», голкипер Беленов и тренер Томаров.

Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка открыл счет в Лиге Европы уже на первой минуте.

В домашнем матче группового этапа против «Глазго Рейнджерс» Бакка получил передачу из середины от Пабло Форнальса и уткнулся в двух защитников перед штрафной. Колумбийский форвард не растерялся и не потерял мяч. Он тут же подобрал отскок, переложил мяч на левую ногу и сильно вжарил издали.

Удар влетел в левый угол ворот, голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор в прыжке не достал до выстрела.

  • 32-летний колумбиец дважды побеждал в Лиге Европы с «Севильей».
  • Шотландский клуб тренирует Стивен Джеррард, в раунде плей-офф «Глазго» прошел «Уфу».

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