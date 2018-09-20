Eurosport
Карлос Бакка огорчил «Рейнджерс» крутой и трудовой банкой на 44-й секунде. Да, не минуте, а секунде
А на месте «Глазго» могли быть «Уфа», голкипер Беленов и тренер Томаров.
Нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка открыл счет в Лиге Европы уже на первой минуте.
В домашнем матче группового этапа против «Глазго Рейнджерс» Бакка получил передачу из середины от Пабло Форнальса и уткнулся в двух защитников перед штрафной. Колумбийский форвард не растерялся и не потерял мяч. Он тут же подобрал отскок, переложил мяч на левую ногу и сильно вжарил издали.
Удар влетел в левый угол ворот, голкипер «Рейнджерс» Аллан Макгрегор в прыжке не достал до выстрела.
- 32-летний колумбиец дважды побеждал в Лиге Европы с «Севильей».
- Шотландский клуб тренирует Стивен Джеррард, в раунде плей-офф «Глазго» прошел «Уфу».
«СЭ»: «Локомотив» отказался от Бакки, Бони и Мунира ради Смолова
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте