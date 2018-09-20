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Ты и не подумал бы смотреть матч «Ренн» – «Яблонец». А в нем забили киберголешник

Ты и не подумал бы смотреть матч «Ренн» – «Яблонец». А в нем забили киберголешник
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Запомните это имя: Исмаила Сарр. Или не запоминайте.

В стартовом матче Лиги Европы «Ренн» принимал чешский «Яблонец». Не самая завлекательная вывеска.

На 31-й минуте французы пошли в атаку. Крайний защитник Рени Бенсебайни первым оказался на подборе, продвинул нападение и отдал левее на флангового форварда Исмаилу Сарра. Вингер обыгрался с Теосоном Сиебатшо, получил обратную передачу и в касание ударил в створ.

Мяч со страшной силой полетел в дальнюю девятку, голкипер «Яблонеца» Властимил Грубы прыгнул за ударом Сарра, но не достал до него.

  • Чехи отыгрались во втором тайме – Михал Травник сравнял счет на 57-й минуте.
  • В пяти матчах чемпионата Франции Сарр положил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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