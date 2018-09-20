Зарядить «Спартак» и Карреру на успех могут только лучшие. Тони Роббинс, например

«Спартак» в кризисе. Это ясно более-менее все адекватным людям, глаза которых давно не застилает красно-белая пелена первого за 16 лет чемпионства. Едва москвичи проиграли в чемпионате «Ахмату», как им тут же подвезли еще один бело-зеленый клуб, который также безжалостно прошелся по надеждам красно-белых на этот сезон.

Тони РоббинсGetty Images

Тони Роббинс знаменит простейшими монологами на философско-мотивационную тематику и огромными мешками денег, которые он просит за свои выступления. Но Федуну нужно пойти на все, чтобы пригласить американского коуча в Тарасовку. Иначе против ЦСКА точно не будет шансов. Смотрите сами.

«В жизни есть 2 пути: вдохновение и отчаяние».

Американец уже без раздумий типировал построение игры «Спартака». Вдохновение есть только у Роши и Ханни, которые в последних матчах на двоих создали примерно столько же моментов, сколько сборная Италии на ЧМ в России, а вот отчаянием грешит вся остальная команда. Тони поможет всем стать, как Роша и Ханни.

«Ваше прошлое и ваше будущее – не должны быть одинаковыми».

Вот видите, американский гений уверен, что чемпионства в этом сезоне «Спартаку» ждать точно не стоит. Ставки на это, кстати, принимают тут. Но «Спартак» не будет одинаков, а это намного важнее.

«Нет ленивых людей. Есть цели, которые не вдохновляют».

Конечно, Лига Европы – не турнир уровня «Спартака». Даже американцы это понимают.

«Если вы не можете, вы должны это сделать. Если вы должны – вы сможете».

Прекрасная цитата Роббинса как бы намекает, что проваливаться в матчах с ПАОК, «Санкт-Галленом» и «Рапидом» можно только, если вы не можете, но должны. А потом все равно можете. Короче, только лучшим и сильным такое под силу.

«Нет проблем только у неживых».

Ха, а в Вене никто и не заметил, что «Спартак» – проблемный клуб. Тони, ты просто чума.

«Дорога в «когда-нибудь» ведет в никогда».

Минутка советов из-за океана главному (или нет) клубу России.

«Не знаете, что делать – делайте то, что знаете».

Ни слова больше.

«Рапид» – «Спартак» – 2:0

Все новости Лиги Европы, где у «Краснодара» все прекрасно, а у «Спартака» – сами знаете как