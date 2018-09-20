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2 лайка, которые «Спартаку» Массимо Карреры влепил какой-то там «Рапид» в Лиге Европы
Тяжело играть без Глушакова с Ещенко, правда, Массимо?
Московский «Спартак» провел первый матч группового этапа Лиги Европы против венского «Рапида».
На 50-й минуте австрийский клуб подавал угловой с левого фланга. Томас Мург навесил с корнера, Мерт Мулдур пробил головой из центра штрафной. Дени Алар запутал во вратарской Артема Тимофеева и поддавил на молодого полузащитника так, чтобы игрок «Спартака» срезал мяч в сетку.
А на 67-й минуте оборона москвичей провалилась при выполнении искусственного офсайда. Мург убежал из-за спин Джикии и Боккетти, получил передачу со своей трети поля и выкатился на ворота Александра Максименко. Следующим движением форвард «Рапида» убрал голкипера и закатил мяч в пустой створ.
- 2:0 – «Спартак» уступил в Вене.
- Во втором туре группового этапа Лиги Европы красно-белые примут «Вильярреал».
«Спартак» – самый смешной клуб России. Там репрессируют за лайки