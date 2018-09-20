Eurosport

Босниец из «Лацио» Лулич раскрыл внутреннего Смолова, только он не забил в пустые ворота с метра

Босниец из «Лацио» раскрыл внутреннего Смолова, только он не забил в пустые ворота с метра
Eurosport

4 ч. назад

Никогда, слышите, никогда не останавливайтесь, когда обыграли голкипера.

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» принимал кипрский «Аполлон» из Лимасола.

Римляне склоняли гостей к поражению – Луис Альберто и Чиро Иммобиле (с пенальти) к 84-й минуте забили «Аполлону» два мяча. Команда из Лимасола отыгралась три минуты спустя, а на 90-й случилось главное событие матча.

Сенад Лулич, вышедший на замену вместо Сергея Милинкович-Савича, вылетел в контратаку. Иммобиле отдал ему передачу в прорыв, Лулич убежал один на один с вратарем и на скорости обошел его. Он притормозил перед пустыми воротами, сделал замах и неаккуратно катнул мяч в пустой угол, но защитник Эктор Юсте на ленточке вынес удар боснийца.

  • «Лацио» все равно выиграл у «Аполлона» – 2:1.
  • 4 октября римский клуб сыграет на выезде во втором туре ЛЕ против франкфуртского «Айнтрахта».

«Команда стоит в 10 раз больше остальных, а ты постоянно жалуешься». Босс «Лацио» упрекнул Индзаги

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Перестрелка «Сан-Хосе» и «Атланты», в которой что ни голасо, то шедевр

02:30
Популярные видео
Виннеры и лузеры первого тура ЛЧ. Месси – лучший, Салах – худший, «Наполи» не хочет в плей-офф
3 610 просмотров15 ч
Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана
6 712 просмотров18/09 в 17:14
А еще вам может понравиться