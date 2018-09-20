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Босниец из «Лацио» Лулич раскрыл внутреннего Смолова, только он не забил в пустые ворота с метра
Никогда, слышите, никогда не останавливайтесь, когда обыграли голкипера.
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Лацио» принимал кипрский «Аполлон» из Лимасола.
Римляне склоняли гостей к поражению – Луис Альберто и Чиро Иммобиле (с пенальти) к 84-й минуте забили «Аполлону» два мяча. Команда из Лимасола отыгралась три минуты спустя, а на 90-й случилось главное событие матча.
Сенад Лулич, вышедший на замену вместо Сергея Милинкович-Савича, вылетел в контратаку. Иммобиле отдал ему передачу в прорыв, Лулич убежал один на один с вратарем и на скорости обошел его. Он притормозил перед пустыми воротами, сделал замах и неаккуратно катнул мяч в пустой угол, но защитник Эктор Юсте на ленточке вынес удар боснийца.
- «Лацио» все равно выиграл у «Аполлона» – 2:1.
- 4 октября римский клуб сыграет на выезде во втором туре ЛЕ против франкфуртского «Айнтрахта».
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