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«Если проиграем «Рапиду», я замариную твиттер на 9 месяцев». Кафельников обещал – Кафельников сделал

«Если проиграем «Рапиду», я замариную твиттер на 9 месяцев». Кафельников обещал – Кафельников сделал
Eurosport

4 ч. назад

Рожает новый твиттер.

Бывший теннисист, олимпийский чемпион-2000 Евгений Кафельников заявил, что покинет твиттер на девять месяцев, если «Спартак» проиграет «Рапиду» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

«Заявляю официально, и это не хайп. Если мы в четверг проиграем «Рапиду» и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой твиттер на девять месяцев», – написал Евгений в ночь с 18 на 19 сентября.

20 сентября «Спартак» без Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в составе уступил «Рапиду». Кафельников
. Теперь его записи видят только те, кого одобрит сам экс-теннисист.
  • Евгений реагировал на отстранение Глушакова от тренировок после лайкогейта Массимо Карреры. При чем здесь Комбаров, мужчина не пояснил.
  • В описании профиля Кафельникова значится «Просто погуглите, кто я такой. Ярый фанат футбольного клуба «Спартак» (Москва)».

Кафельников: «Какие же все убогие: полгода назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят»

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