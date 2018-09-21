Герой «Цюриха» забил, побежал праздновать гол с фанами и провалился в ров метра на полтора

«Цюрих» играл в гостях с АЕК из Ларнаки в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 61-й минуте швейцарцы заработали пенальти. Полузащитник Бенджамин Коллоли забил с точки, открыл счет и побежал к трибуне с болельщиками «Цюриха». Он перепрыгнул рекламный щит и перемахнул еще одно заграждение, но не учел, что это ловушка для фанатов.

Болельщики вытянули головы, чтобы посмотреть, все ли в порядке с Бенджамином. К Коллоли подбежали партнеры и вытащили его изо рва. По оценке соцредакции Eurosport.ru, футболист упал примерно на полтора метра в глубину.

С автором гола все хорошо, Коллоли не получил травм и провел на газоне все 90 минут.

«Цюрих» дотерпел и вырвал победу у ларнакского АЕК – 1:0.

Защитник сборной Мексики с разбегу прыгнул в рекламный бортик, празднуя свой гол

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