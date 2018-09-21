«Зенит» пальнул из лука по датчанам, но «Копенгаген» вынул стрелу и пронзил ею Лунева

Питерский «Зенит» начал групповой этап Лиги Европы матчем против «Копенгагена».

Перед самым перерывом русский клуб повел. На 44-й минуте Себастьян Дриусси получил мяч перед штрафной, проткнул передачу на ход подключившемуся Роберту Маку, словак вышел один на один с голкипером и закинул в сетку.

«Копенгаген» отыгрался уже во втором тайме. На 63-й минуте крайний защитник Николай Бойлесен едва не потерял атаку и пошел по левому флангу. Он на рывке ушел от опеки Далера Кузяева и отдал передачу низом в штрафную. Виктор Фишер на левом краю накрутил Бранислава Ивановича, прокинул мяч на дальнюю штангу, где пас замкнул Пьерос Сотириу.

1:1 – «Зенит» упустил победу и разделил очки с «Копенгагеном».

Следующий матч в чемпионате России питерцы проведут дома против «Локомотива».

Во втором туре Лиги Европы сине-бело-голубые 4 октября встретятся с пражской «Славией».

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