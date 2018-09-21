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Провал «Спартака», безупречный Сарри, результативный «Арсенал». Главное о первом туре Лиги Европы
Этот турнир не менее горяч, чем Лига чемпионов.
Как сыграли российские клубы
У «Спартака» проблемы: после вылета из Лиги чемпионов и неподписания Джона Терри клуб вляпался в конфликт с лайками и получил две пробоины от «Рапида». В красно-белой части Москвы все максимально плохо – еще пара таких влетов, как в Вене, и полетит голова Массимо Карреры.
«Зенит» справился лучше – команда Сергея Семака добыла выездную ничью в матче с кусачим «Копенгагеном». Датчане не пропускали на своем поле в ЛЕ на протяжении шести игр, так что даже один гол Роберта Мака стал серьезным достижением.
А вот «Краснодар» и вовсе победил, расправившись c «Акхисаром Беледиеспором». Павел Мамаев не забил рабоной (да и вообще не забил), но успех все равно значимый – впереди жесткие зарубы с «Севильей» и «Стандардом».
Как сыграли украинские клубы
«Ворскла» без шансов влетела «Арсеналу» в Лондоне, хотя и забила парочку голов в конце матча. 2:4 – не самый страшный приговор для полтавской команды. Пьер-Эмерик Обамеянг наконец-то вспомнил, что сезон уже начался, и положил в ворота гостей сочную двушку.
Но еще сочнее забивала «Ворскла» – Владимир Чеснаков и Вячеслав Шарпар испортили дебют Бернда Лено двумя пушечками.
Киевское «Динамо» расписало домашнюю ничью с «Астаной», пропустив второй гол уже в компенсированное время. «Шахтер» в среду закончил матч с тем же счетом (2:2), но в Лиге чемпионов – киевляне по-прежнему отстают от горняков, уступая им статус главного украинского гранда.
Что было дикого и красивого в других матчах
Сенад Лулич из «Лацио» совершил промах года в игре против «Аполлона». Это было самое фатальнейшее фиаско из всех возможных.
«Челси» уничтожил ПАОК всего одним голом, зато каким: не прошло и двух месяцев со старта сезона, а «синие» уже впитали философию Маурицио Сарри, как ваниш – всю грязь на брючках.
Буйвол Лукас Торрейра играет в подкатах даже головой. Унаи Эмери подписал железного парня.
Бенджамин Кололли не знал, что на греческих стадионах лучше не прыгать за заграждения. После этого Кололли никто не видел – его засосало в Upside Down.
«Милан» пристрелил «Дюделанж» (кстати, что в Лиге Европы делает клуб из Люксембурга?) единственным голом Гонсало Игуаина.
Цифры
- Унаи Эмери победил «Ворсклу» и записал в свой актив 32-ю победу в Лиге Европы. Ни один другой тренер в мире не выигрывал матчи ЛЕ чаще, чем испанец.
- Все последние 10 тренеров «Челси» выигрывали первый матч в Европе – Маурицио Сарри не стал исключением. Последним провалился Клаудио Раньери, не сумевший выиграть – внимание – у «Санкт-Галлена» в 2000 году (0:2).
- Сарри пока не знает, что такое терять очки в группе ЛЕ. На счету итальянца 7 побед в 7 матчах (6 викторий с «Наполи», одна с «Челси»).
- Карлос Бакка забил в ворота «Рейнджерс» на 45-й секунде. «Вильярреал» и команда Стива Джеррарда расписали ничью – 2:2.
- Генрих Мхитарян забивал или ассистировал в матчах против «Ворсклы» за 3 разных клуба: донецкие «Металлург» и «Шахтер» и лондонский «Арсенал».
- В игре против «Ворсклы» Пьер-Эмерик Обамеянг не отдал ни одного неточного паса.
- В последних 15 стартах за «Челси» Виллиан поучаствовал в 13 голах.
- Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА. Российские клубы набрали 0,666 балла, португальские – 0,600 балла.
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