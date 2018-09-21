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Роман Нойштедтер забил первый мяч за «Фенербахче» в ЛЕ, но ведь Черчесов любит его не за это
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Защитник сборной России Роман Нойштедтер открыл счет голам за «Фенербахче» в сезоне-2018/19.
В матче первого тура Лиги Европы против загребского «Динамо» турки проигрывали со счетом 0:2. На 47-й минуте «Фенер» заработал угловой на правом фланге. После подачи Мехмет Топал скинул на дальнюю штангу, и Нойштедтер замкнул эту передачу.
- 30-летний защитник впервые отличился в этом сезоне. В чемпионате Турции-2017/18 Роман провел 32 матча, в которых забил три мяча.
- Гол Нойштедтера не помог «Фенербахче» – турки пропустили еще дважды (на 57-й и 60-й минутах) и уступили загребскому «Динамо» со счетом 1:4.
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