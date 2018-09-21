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Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков сплюнул воду на руки и умылся перед матчем с «Арсеналом»

Капитан «Ворсклы» сплюнул воду на руки и умылся перед матчем с «Арсеналом»
Eurosport

3 ч. назад

Это настолько мерзко, что б-р-р-р-р.

Лондонский «Арсенал» с победы стартовал на групповом этапе Лиги Европы-2018/19, одолев дома полтавскую «Ворсклу» – 4:2.

Самый неприятный для глаз эпизод произошел еще до начала встречи: футболисты собрались в подтрибунном помещении перед самым выходом на поле, когда капитан гостей Владимир Чеснаков вспомнил, что не умылся. Тогда он сплюнул в руки набранную в рот воду и несколько раз протер лицо.

  • Возможно, это был обычный ритуал Чеснакова, который помогает ему забивать в важных матчах. В игре с «Арсеналом» он тоже отличился.
  • «Ворскла» занимает третье место в группе с нулем очков, «Арсенал» лидирует с тремя.

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