Космическая подборка скиллов Ляказетта из матча с «Ворсклой», после которой тебе захочется прилечь

В первом туре Лиги Европы «Арсенал» разделался с «Ворсклой» – 4:2.

В составе лондонцев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, а еще отличились Дэнни Уэлбек и Месут Озил. Но самым запоминающимся игроком встречи стал Александр Ляказетт, который весь матч провел на скамейке и лишь сползал по спинке все ниже и ниже. Даже комментатор матча развеселился.

Ляказетт перешел в «Арсенал» в 2017-м за 53 миллиона евро.

23 сентября «Арсенал» сыграет с «Эвертоном» в АПЛ.

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