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Фанат «Селтика» представил, что он Маруан Феллайни, и технично боднул прилетевший на трибуну мяч

Фанат «Селтика» представил, что он Феллайни, и технично боднул прилетевший на трибуну мяч
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Ему уже готовят контракт с «кельтами».

Если у главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса травмируются все игроки, он вполне может взять в команду кого-нибудь из болельщиков.

Вот этот парень показал отменные навыки игры головой во время матча первого тура Лиги Европы против «Русенборга» (1:0). Фанат «кельтов» технично отбил мяч, который прилетел на его трибуну, и в довесок боднул головой по воздуху – мол, смотрите, как я это делаю.

  • Помимо «Селтика» и «Русенборга», в группе B выступают «Зальцбург» и «РБ Лейпциг».
  • В первом туре «Зальцбург» выиграл у «Лейпцига» со счетом 3:2.

Леди в коротком платье и на шпильках пожонглировала мячом так, как ты никогда не сможешь

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