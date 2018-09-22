Фанат «Селтика» представил, что он Маруан Феллайни, и технично боднул прилетевший на трибуну мяч

Если у главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса травмируются все игроки, он вполне может взять в команду кого-нибудь из болельщиков.

Вот этот парень показал отменные навыки игры головой во время матча первого тура Лиги Европы против «Русенборга» (1:0). Фанат «кельтов» технично отбил мяч, который прилетел на его трибуну, и в довесок боднул головой по воздуху – мол, смотрите, как я это делаю.

Помимо «Селтика» и «Русенборга», в группе B выступают «Зальцбург» и «РБ Лейпциг».

В первом туре «Зальцбург» выиграл у «Лейпцига» со счетом 3:2.

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