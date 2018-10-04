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Милейший перфоманс фанатов «Зенита» с чешским кротом и мультиком «Шайбу! Шайбу!»

Милейший перфоманс фанатов «Зенита» с чешским кротом и мультиком «Шайбу! Шайбу!»
Eurosport

56 мин. назад

Окунитесь в детство.

Перед матчем «Зенита» с пражской «Славией» в Лиге Европы болельщики питерского клуба на «Вираже» представили мощнейший перформанс.

Фанаты нарисовали огромную растяжку. На ней хоккеисты команды «Метеор» из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» 1964 года окружили вылезшего из норы крота из мультсериала Krtek, впервые показанного в Чехии в 1957-м.

  • Хоккейная команда «Метеор» в оригинальной анимации изображена в красных свитерах. На баннере «Зенита» они показаны в синих костюмах, в которых в мультфильме Бориса Дёжкина катались их соперники из «Вымпела». Их можно отличить по характерно прорисованным носам, взъерошенным волосам и недовольным выражениям лиц.
  • Чешский мультфильм «Крот» показывали в СССР и России в программе «Спокойной ночи, малыши». Оригинальные серии перестали производить в 2002-м. Таким образом, он шел в эфире 45 лет.

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