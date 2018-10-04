«Я и без травм боюсь идти в стыки». Кокорин вернулся в сложный для «Зенита» момент и победил

Александр Кокорин – один из главных русских бомбардиров. Эту вымирающую профессию в последнее время ассоциировали только с Артемом Дзюбой, но теперь что-то точно изменится. Киллер Испании в последних матчах растерял вайб с триумфального чемпионата мира и жестко нуждался в поддержке со стороны партнеров – Дриусси матч со «Славией» провалил, но во второй по силе евротурнир счастливо вернулся Александр Кокорин.

Где пропадал?

Александр Кокорин, «Зенит» – «Лейпциг»Getty Images

Как вернулся?

В матче РПЛ против «Локомотива» Александр впервые вышел на поле, но заслужил лишь минуту времени, а вот уже в следующем матче забил – пострадал «Вольгарь» из Астрахани в матче Кубка России. Матч с «Анжи» шансов на счастливое возвращение не внушал, Александр вмазал во вратаря с семи метров и не добыл для «Зенита» победу. Но, видимо, главный гол после камбэка Кокорин отложил на тяжелейший матч со «Славией». Чехи полностью контролировали игру в первом тайме и большую часть второго, пробив по воротам Андрея Лунева в общей сложности 23 раза. Главным героем встречи, наверное, стоит признать кипера, но важнейшие три очка принес Кокорин. Александр сделал то, что тщетно пытался соорудить Дриусси на протяжении часа игры – открылся в свободной зоне и катнул мяч мимо кипера. Кажется, теперь аргентинцу придется серьезно побеспокоиться за место в составе. Особенно символично, что 10 лет назад 4 октября Кокорин впервые сыграл в чемпионате России, так что для успешного перерождения и дата выбрана подходящая.

Что говорят о возвращении?

Александр Кокорин: «На психологическом уровне чувствуешь, что была травма, но это дело времени. Я и без травм боюсь идти в стыки, поэтому ничего сейчас не поменялось. Это все психология, до первого стыка есть страх, а потом забываешь», – выдал Кокорин сразу после возвращения.

Приход форварда из небытия отметил и звездный новичок «Зенита» Клаудио Маркизио.

Что самое важное, за возвращением Кокорина следит и Станислав Черчесов: «Связь с Кокориным всегда есть, она не прерывается. Мы рады, что он начал играть. Хорошо, что забил. Теперь надо ему дать время набрать форму. Столько пропустить и сразу быть на том же уровне, что и до травмы, невозможно». Тренер сборной России не исключил скорого возвращения нападающего в состав национальной команды.

Что дальше?

«Зенит» забуксовал в октябре и камбэк забивного Кокорина точно облегчит тренерские изыскания Сергея Семака. Впереди у питерцев матчи с «Краснодаром» и «Динамо» в РПЛ и с «Бордо» в рамках Лиги Европы. Весьма вероятно, уже в следующий европейский вояж Александр отправится в ранге игрока основного состава. И это будет максимально логично в условиях сдавшего Дриусси, гениального Заболотного и серого в последнее время Дзюбы.

«Зенит» – «Славия» – 1:0