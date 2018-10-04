3 гола «Арсенала» и финт Ивоби, подтверждающие, что Мхитарян правильно не приехал к «Карабаху»

«Арсенал» приехал в Азербайджан без Генриха Мхитаряна – армянина оставили в Лондоне по соображениям безопасности.

Но это не помешало «канонирам» быстро забить «Карабаху». Мохамед Эльненни уже на четвертой минуте навесил с углового с правого фланга в центр штрафной. Начо Монреаль выпрыгнул выше всех и пробил головой, а Сократис Папастатопулос подставил ногу во вратарской. Это первый гол греческого защитника за «Арсенал».

Во втором тайме Бернд Лено вынес мяч на чужую треть. Дэнни Уэлбек выиграл воздух и сделал скидку на Алекса Ивоби. Нигериец протащил атаку чуть вперед и отдал пас в штрафную на молодого Эмила Смит-Роу, и 18-летний игрок расстрелял ворота азербайджанцев. Для Эмила этот забитый мяч тоже стал дебютным в футболке «пушкарей».

Ивоби не ограничился ассистом на Смит-Роу и показал скиллы на фланге. Так одурачить соперника и уйти в лицевую могут единицы.

А в конце матча «Арсенал» убежал в еще одну контратаку. Озил улетел на половину «Карабаха», отдал левее на Ляказетта, Александр отпасовал поддержавшему нападение Гендузи. Опорник-фрешмен прикрыл мяч от соперников у штрафной и четко послал его в дальний угол.

3:0 – «Арсенал» одержал вторую победу в группе и почти вышел в плей-офф Лиги Европы.

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