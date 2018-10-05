Последний шанс уволить Семина, Карреру и Моуринью – сейчас. Дальше будет стыд

Проливной московский дождь на пару с «Шальке» почти без следа смыл с газона в Черкизове шансы «Локомотива» на выход в плей-офф ЛЧ. Коноплянка то ли в шутку, то ли всерьез сравнивал железнодорожников по первому тайму с «Барселоной», а пресс-конференция Семина была настолько банальной что, казалось, Юрий Палыч занят мысленным подбором нового фото для инстаграма. Днем позже «Спартак» героически упустил победу над «Вильярреалом» при неожиданно позорной для первого домашнего матча в еврокубке посещаемости. Хотя, может это и неплохо – игра в обороне красно-белых все так же зрелище не для слабонервных.

Нужно признать, что два последних чемпиона не были лучшими в России – они были просто чуть менее доннее других. Неожиданный успех стал серьезным стресс-тестом для руководства обоих клубов. И оба его с треском провалили.

Геркус расплачивается за свое же популистское решение пригласить Семина в начале президентства. Чемпионства случайными не бывают, но сложись сетка Кубка России в 2017-м чуть иначе – скорее всего, в новый сезон «Локо» входил бы уже с другим тренером. Теперь же Юрий Палыч правит клубом в ранге действующего святого, и выкурить его крайне сложно.

ЛокомотивEurosport

Хотя, казалось бы, всего три победы в девяти матчах РПЛ, позор в ЛЧ, внятная игра, которую в Черкизово так и не завезли (особенно в атаке), при неплохой трансферной кампании. Пора действовать сейчас. Ведь какой бы большой ни была армия болельщиков, которая даже в случае шести поражений в ЛЧ по 0:5 будет кричать: «Дайте Палычу поработать», а сезон от «Локо» уплывает. Но пойти на радикальное решение сложно, когда все два года успешно избегал непопулярных даже частично мер. Поэтому высока вероятность, что оставшиеся в Лиге чемпионов матчи самый лучший коллектив продолжит превращать в унылое зрелище.

В «Спартаке» ситуация сложнее. Работай Каррера в менее истеричном клубе, никому бы и в голову не пришло говорить об отставке. Чемпионство в первый сезон, бронза во второй и борьба за место в ЛЧ в третьем – для любого русского клуба с бюджетом (отличным от бюджета «Зенита») это был бы более чем нормальный результат даже с поправкой на локальные провалы. Но красно-белые журналисты и экзальтированные стихоплеты накалили атмосферу вокруг команды до предела. При молчаливом одобрении Лео Федуна, который никак не защитил Карреру и даже не выразил дежурного доверия.

Массимо Каррера, «Спартак»From Official Website

Итальянец не выдержал и поплыл. Иначе объяснить ссылку за лайки Глушакова и Ещенко не получается. Игра с «желтой подлодкой» добавила оптимизма, но результата так и нет. С каждой новой неудачей на Массимо будет выливаться все больше нечистот – если команда и бьется за тренера, то через раз. Карреру чисто по-человечески очень жаль, но он должен был понимать, на что подписался. Вина за устроенное вокруг «Спартака» шапито полностью лежит на руководстве, которое сначала вовремя не погасило волнения, а теперь боится вскрывать гнойник.

Страх перед своевременными, но жесткими решениями – фишка не только клубов из Москвы. «Зенит» так вообще трижды наступал на одни и те же грабли. Каждого из троицы Виллаш-Боаш – Луческу – Манчини можно и нужно было убирать значительно раньше. В суровой реальности самый богатый клуб России до последнего пытался скостить неустойку для именитых коучей и в итоге все три сезона пролетал мимо Лиги чемпионов и ее солидных бонусов за участие.

Можно вспомнить и про «Краснодар», где столь длинный срок работы Шалимова можно объяснить только компроматом на Галицкого. Кстати, как только Игоря убрали, южане вырвали путевку в Лигу Европы, а в новом сезоне стали главными преследователями «Зенита».

Отдельные случаи клинического поражения воли случаются и в топовых чемпионатах. Например, семейство Глэйзеров поддерживает Моуринью и не ищет нового тренера красному «Манчестеру». Видимо, то, что Жозе перессорился со всеми топами команды, их не смущает. Как и то, что приемы Особенного в каждом следующем клубе работали все хуже, пока в «МЮ» наконец не сравнялись по эффективности с «Арбидолом». Моуринью устал от команды, а большая ее часть не выносит Жозе. Ответственность за уныние на «Олд Траффорд» лежит далеко не только на нем, но единственное, что сможет вырасти за дальнейшее время работы португальца – это отставание от лидеров в АПЛ и число фоточек Моура с гримасами боли и страдания.

МоуриньюGetty Images

В «Челси», например, тянуть не стали, когда команда пошла в пике, и отправили Жозе на декабрьский мороз, несмотря на статус действующего чемпиона АПЛ. В итоге Гус Хиддинк погасил все конфликты и в следующем сезоне Антонио Конте вновь привел «синих» к титулу. Не стали тянуть и в «Ливерпуле». С Роджерсом команда провела самый сильный сезон за последние лет 20, но следующий средний чемпионат-2014/15, а потом и проваленный старт кампании-2015/16 спровоцировали Клоппоманию. Юрген сразу вывел мерсисайдцев в два финала кубков, а по итогу слепил класснейший «Ливерпуль», в котором впервые, пожалуй, вообще нет слабых мест.

Ну и совсем канонический пример. Рафу Бенитеса уволили из «Реала» в середине декабря, когда тот шел в Примере в двух очках от лидирующей «Барсы», а в группе ЛЧ уверенно занял первое место. Флорентино Перес не стал терпеть трения внутри команды и плохую игру с топами, а взял и посреди сезона доверил «Королевский клуб», по сути, дебютанту. Перес не струсил и сорвал джек-пот. 2,5 года Зидана в «Реале» – девять трофеев и три Лиги чемпионов.

Русским топ-клубам такие успехи вряд ли светят при любом тренере. Но это не значит, что они не нуждаются в сильных мужских решениях. Долгие запрягания – это очень по-русски, но времени на очевидные решения с каждым днем все меньше.

А вот, что еще писал Александр Петров о футболе:

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