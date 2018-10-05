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Кокорин вернулся в Лигу Европы и забил четкий победный гол, достойный новенького iPhone XS

Кокорин вернулся в ЛЕ и забил четкий победный гол, достойный новенького iPhone XS
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Конкурент Артему Дзюбе подъехал.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин снова в деле. 15 марта в матче Лиги Европы против «Лейпцига» форвард получил травму крестообразных связок, от которой восстановился только к концу сентября.

В октябре Александр снова вышел на поле в младшем еврокубке на 63-й минуте и принес «Зениту» победу. На 80-й питерцы убежали в контратаку, Паредес выложил идеальную передачу в штрафную сквозь нескольких защитников пражской «Славии», Кокорин пропустил мяч чуть вперед и аккуратно катнул его мимо голкипера в сетку.

1:0 – «Зенит» прибил чешский клуб и набрал четыре очка на групповом этапе Лиги Европы.

«Я и без травм боюсь идти в стыки». Кокорин вернулся в сложный для «Зенита» момент и победил

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