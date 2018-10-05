«Краснодар» перевернул игру с «Севильей», и все благодаря чумовому голу грузина через себя

«Краснодар» принимал «Севилью» в матче Лиги Европы. «Быки» проигрывали к перерыву после гола Нолито на 43-й минуте. Хозяева сравняли счет с помощью Маурисио Перейры, а затем на фланге андалусийцев назначили штрафной.

Кристиан Рамирес бомбанул со стандарта в ближний угол, Томаш Вацлик отразил мяч чуть в сторону. Виктор Классон первым был на отскоке и скинул головой во вратарскую. Там оказался Торнике Окриашвили, который сгруппировался и в падении пробил в дальний угол. Вацлик не схватил удар и проводил его взглядом.

2:1 – «Краснодар» выиграл у «Севильи» и с шестью очками возглавил группу J.

Торнике Окриашвили забил приблизительно такой же мяч в ноябре 2016-го. Тогда он в Краснодаре на 94-й минуте через себя похоронил питерский «Зенит».

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