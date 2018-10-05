6 голов из триллера в Москве: «Спартак» вел на 94-й минуте, но потом как всегда

«Спартак» принимал «Вильярреал» в Лиге Европы. Болельщики то ли простебали ситуацию в московском клубе, то ли потроллили «желтую субмарину» и вывесили баннер с Жак-Ивом Кусто.

Испанцы решили, что первое, и забили быстрый мяч. Карл Токо Экамби принял мяч на левом краю штрафной, срезал угол, пошел в центр и неотразимо зарядил в дальнюю девятку.

После часа игры кросс Ломовицкого угодил в руку Николы Сансоне и принес «Спартаку» пенальти. Зе Луиш подошел к точке и точнехонько пробил над угадавшим направление удара голкипером.

На 49-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперед. После выноса Боккетти мяч попал в ногу Фернандо и отскочил к Пабло Форнальсу. 22-летний испанец легко обыграл Рассказова и расстрелял Максименко.

Но потом красно-белые собрались и развернули игру. На 82-й минуте вышедший на замену Ташаев загрузил мяч с левого фланга в штрафную. Зе Луиш перевисел защитника в воздухе и с метра кивнул в сетку.

А еще три минуты спустя «Спартак» вышел вперед. Боккетти разогнал контратаку и довел мяч до Зе. Центрфорвард подсунул передачу Ханни, Софьян смело пошел с левого полуфланга к линии штрафной, убрал на замахе защитника и пробил в штангу. Отскок попал к Лоренцо Мельгарехо, завершившего убийство «Вильярреала».

Но это же «Спартак». На 94-й минуте Ташаев сначала проиграл единоборство при угловом, а потом завалил на газон Родриго Фунеса Мори. Санти Касорла с 11-метровых не промахивается.

3:3 – «Спартак», ты как всегда.

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