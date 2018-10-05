Леонид Федун: «Верим в Карреру? Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый результат»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун предупредил главного тренера Массимо Карреру, что красно-белым пора вернуться к победным результатам.

«Верим в Карреру? Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат», – отметил Федун, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В матче второго тура Лиги Европы-2018/19 «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3). В первом туре москвичи уступили «Рапиду» (0:2).

В чемпионате России «Спартак» расположился на пятом месте, отставание от лидера – 7 очков.

Последний шанс уволить Семина, Карреру и Моуринью – сейчас. Дальше будет стыд

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