Лорис Кариус побил собственный уровень нелепости, удивительным образом пропустив в матче с «Мальмё»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Бешикташ» на выезде уступил «Мальмё» – 0:2.

Счет в игре был открыт благодаря автоголу Джанера Эркина, но вина за пропущенный мяч целиком лежит на голкипере турецкой команды Лорисе Кариусе. Кажется, финал Лиги чемпионов необратимо надломил этого парня.

Фанаты «Мальмё» даже посвятили Лорису отдельный баннер. «У него болит голова. Все мячи пролетают мимо него. Отлично, сегодня против нас играет Кариус!» – написали шведы на полотнище.

В финале Лиги чемпионов-2017/18 «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3). Кариус, выступавший за «красных», допустил две фатальные ошибки.

«У него болит голова» – намек на то, что перед первой ошибкой Кариус получил удар локтем в лицо от Серхио Рамоса.

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