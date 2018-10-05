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Сочный, как персик, удар Саши Марковича, давший импульс камбэку «Аполлона» против «Марселя»

Сочный, как персик, удар Марковича, давший импульс камбэку «Аполлона» против «Марселя»
Eurosport

28 мин. назад

Не бисиклета Окриашвили, но тоже ничего.

В матче второго тура Лиги Европы-2018/19 «Аполлон» сыграл вничью с «Марселем» – 2:2.

Киприоты, уступавшие по ходу матча со счетом 0:2, нашли в себе силы отыграться и заработали очко. Начало камбэку «Аполлона» положил чумовой выстрел Саши Марковича, который угостил голкипера Йоанна Пеле горчайшей пилюлей.

  • После двух туров на счету «Марселя» и «Аполлона» по одному очку.
  • Помимо французов и киприотов, в группе H выступают «Айнтрахт» (6 очков) и «Лацио» (3 балла).

Кариус побил собственный уровень нелепости, удивительным образом пропустив в матче с «Мальмё»

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