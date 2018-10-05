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Сочный, как персик, удар Саши Марковича, давший импульс камбэку «Аполлона» против «Марселя»
Не бисиклета Окриашвили, но тоже ничего.
В матче второго тура Лиги Европы-2018/19 «Аполлон» сыграл вничью с «Марселем» – 2:2.
Киприоты, уступавшие по ходу матча со счетом 0:2, нашли в себе силы отыграться и заработали очко. Начало камбэку «Аполлона» положил чумовой выстрел Саши Марковича, который угостил голкипера Йоанна Пеле горчайшей пилюлей.
- После двух туров на счету «Марселя» и «Аполлона» по одному очку.
- Помимо французов и киприотов, в группе H выступают «Айнтрахт» (6 очков) и «Лацио» (3 балла).
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