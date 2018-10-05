Игроки «Лацио» и «Айнтрахта» победили рак. Они ждали матча, чтобы обменяться футболками

4 октября «Айнтрахт» размазал «Лацио» со счетом 4:1 в рамках группового этапа Лиги Европы.

Футболисты обоих клубов Марко Русс и Франческо Ачерби превратили эту встречу в нечто большее, нежели сражение за первое место в группе. Мужчины подошли друг к другу после окончания матча и обменялись джерси – но в данном случае традиционный ритуал превратился в жест молчаливого взаимопонимания.

Судьбы Русса и Ачерби очень схожи – оба спортсмена в разное время вылечились от рака яичек.

Марко Русс узнал о диагнозе в мае 2016-го после сдачи теста на допинг. Комиссия Немецкого футбольного союза прислала результаты, которые показали повышенное содержание гормона роста в крови мужчины. Врачи сразу подумали про запрещенку: личные вещи Русса были тщательно осмотрены, но следов нежелательных препаратов нигде не было.

Тогда Марко прошел дополнительное медицинское обследование – и оно выявило, что на уровень гормона влияла раковая опухоль внутри яичек. Узнав диагноз, Русс отказался от экстренной операции: на следующий день футболист в капитанской повязке вывел «Айнтрахт» на стыковой матч против «Нюрнберга» за право остаться в Бундеслиге. Клуб из Франкфурта победил – как и Русс, который вернулся в футбол спустя 9 месяцев лечения.

«Это очень эмоциональный момент для меня после трудного и долгого периода. У меня весь день в животе играли бабочки, но когда я вышел к боковой, чтобы заменить партнера, насладился моментом, и напряжение исчезло», – поделился Русс после своего первого матча после камбэка – 1/4 Кубка Германии против «Арминии».

3 октября на предматчевой пресс-конференции Марко сказал: «Я знаю, что сделал Франческо. Уважаю его всей душой. Я хочу джерси Ачерби. Он победил опухоль, как и я».

Франческо Ачерби столкнулся с онкологией в 2013-м – на медобследовании сразу после перехода в итальянский «Сассуоло» футболист узнал о том же страшном диагнозе, что у Русс – раке яичек.

В июле того же года защитник удалил опухоль, однако уже в декабре в анализах мужчины проявились симптомы вернувшегося заболевания. К маю 2014 года Ачерби поборол рак повторно и вернулся к тренировкам.

После матча с «Айнтрахтом» деф выложил в инстаграм пост, напоминающий об истории, которую он делит с Марко Руссом. «Он никогда не сдается!» – подписал его футболист, сопроводив эмодзи льва и мускула.

В следующем матче Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет против «Аполлона» 25 октября.

А «Лацио» предстоит встреча с «Марселем» 25 октября.

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