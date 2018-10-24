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Глушаков и Ещенко оформляли визу в Шотландию, но не попали в заявку на матч с «Рейнджерс»

Глушаков и Ещенко оформляли визу в Шотландию, но не попали в заявку на матч с «Рейнджерс»
Eurosport

1 час назад

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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо взял 19 игроков в Глазго на матч Лиги Европы против «Рейнджерс».

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко, оформлявшие визы в Шотландию, останутся тренироваться на базе в Тарасовке. С ними не полетят на выездную игру Жано Ананидзе и Александр Самедов. Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луис Адриано не сыграет из-за дисквалификации, сообщает официальный сайт клуба.

  • Глушаков и Ещенко вернулись в основной состав сразу после отставки Массимо Карреры.
  • Матч пройдет 25 октября. Начало в 22:00 по Москве.

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