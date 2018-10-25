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Гол Дзюбы и пас Артема на Далера Кузяева – победу «Зенита» над «Бордо» выковали герои ЧМ

Гол Дзюбы и пас Артема на Кузяева – победу «Зенита» над «Бордо» выковали герои ЧМ
Eurosport

27 мин. назад

Петербуржцы вышли на чистое первое место в группе.

«Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы выиграл у «Бордо» – 2:1.

Счет в игре открыли гости: Джимми Бриан ударом головой замкнул передачу Янна Карамо.

Ответный мяч тоже был забит головой – это герой ЧМ-2018 Артем Дзюба классно подстроился под кросс Эльмира Набиуллина.

А победу для зенитовцев на 85-й минуте вырвал Далер Кузяев: он получил пас от неугомонного Дзюбы, убежал в прорыв и сильно пробил под перекладину.

Артем мог единолично принести «Зениту» победу, но на 53-й минуте не реализовал пенальти.

  • «Зенит» набрал седьмое очко в группе C. Команда Сергея Семака занимает первую строчку.
  • «Бордо» идет последним с нулем набранных баллов.

Головин протащил мяч через полполя и ассистировал Силла

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