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Королевский гол молодого аргентинца из «Бетиса», нокаутировавший «Милан» на «Сан-Сиро»
Во второй раз за пять дней аргентинцы обидели «красно-черных».
«Бетис» приехал в гости к «Милану» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы и неожиданно разжился 3 очками.
Еще в первом тайме оборона «россонери» провалилась на фланге, и Антонио Санабрия замкнул прострел во вратарскую. А на 54-й минуте Джовани Ло Сельсо забил фантастически красивый гол ударом с 22 метров.
На 83-й минуте Патрик Кутроне один мяч отыграл, но севильский клуб удержал победу – 2:1. В добавленное время «Милан» потерял Самуэля Кастильехо, поймавшего прямую красную карточку.
- «Бетис» с 7 очками вышел на первое место в группе F.
- «Милан» идет следом с 6 баллами.
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