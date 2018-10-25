Королевский гол молодого аргентинца из «Бетиса», нокаутировавший «Милан» на «Сан-Сиро»

«Бетис» приехал в гости к «Милану» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы и неожиданно разжился 3 очками.

Еще в первом тайме оборона «россонери» провалилась на фланге, и Антонио Санабрия замкнул прострел во вратарскую. А на 54-й минуте Джовани Ло Сельсо забил фантастически красивый гол ударом с 22 метров.

На 83-й минуте Патрик Кутроне один мяч отыграл, но севильский клуб удержал победу – 2:1. В добавленное время «Милан» потерял Самуэля Кастильехо, поймавшего прямую красную карточку.

«Бетис» с 7 очками вышел на первое место в группе F.

«Милан» идет следом с 6 баллами.

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