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Стильный мяч Уэлбека в ворота «Спортинга», принесший «Арсеналу» 11-ю победу подряд

Стильный мяч Уэлбека в ворота «Спортинга», принесший «Арсеналу» 11-ю победу подряд
Eurosport

1 час назад

Эмери замахивается на рекорд Венгера.

«Арсенал» выиграл у «Спортинга» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы – 1:0.

Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Дэнни Уэлбек – англичанин воспользовался ошибкой Себастьяна Коатеса и пробил Ренану Рибейро точно между ног.

  • «Арсенал» одержал 11-ю победу подряд во всех турнирах. Рекорд Арсена Венгера – 13 побед подряд.
  • «Канониры» – единоличные лидеры группы E с девятью очками.
  • 28 октября «Арсенал» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

Все шедевры из матча «Арсенал» – «Лестер», в котором Месут Озил сыграл на уровне Лионеля Месси

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