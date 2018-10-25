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Стильный мяч Уэлбека в ворота «Спортинга», принесший «Арсеналу» 11-ю победу подряд
Эмери замахивается на рекорд Венгера.
«Арсенал» выиграл у «Спортинга» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы – 1:0.
Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Дэнни Уэлбек – англичанин воспользовался ошибкой Себастьяна Коатеса и пробил Ренану Рибейро точно между ног.
- «Арсенал» одержал 11-ю победу подряд во всех турнирах. Рекорд Арсена Венгера – 13 побед подряд.
- «Канониры» – единоличные лидеры группы E с девятью очками.
- 28 октября «Арсенал» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».
Все шедевры из матча «Арсенал» – «Лестер», в котором Месут Озил сыграл на уровне Лионеля Месси
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