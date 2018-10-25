Eurosport

Обзор матча «Зенита» с «Бордо» в Лиге Европы в гифках с женщинами, пьющими вино

Обзор матча «Зенита» с «Бордо» в гифках с женщинами, пьющими вино
Данил Тармасинов

31 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Подаем ключевые моменты сладко, сухо, полусладко и полусухо.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» принимал «Бордо».

  • Следующий матч в Премьер-лиге «Зенит» проведет в Самаре 29 октября против «Крыльев Советов».
  • Ответная игра в Лиге Европы с «Бордо» состоится 8 ноября во Франции.
Eurosport в телеграме

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

Лига Европы УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Виннипег» почти закамбэчил матч с «Торонто», но Таварес был против и хлестким броском добил «Джетс»

02:28
Популярные видео
«Айлендерс» катили к домашней победе, но тут вмешались Дадонов с Барковым и вынесли нью-йоркцев
 440 просмотров10 ч
«Даллас» был без Радулова, «Лос-Анджелес» – с Ковальчуком, но «Кингс» все равно проиграли
1 000 просмотровВчера в 15:55
А еще вам может понравиться