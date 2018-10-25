Eurosport
Обзор матча «Зенита» с «Бордо» в Лиге Европы в гифках с женщинами, пьющими вино
Подаем ключевые моменты сладко, сухо, полусладко и полусухо.
В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» принимал «Бордо».
- Следующий матч в Премьер-лиге «Зенит» проведет в Самаре 29 октября против «Крыльев Советов».
- Ответная игра в Лиге Европы с «Бордо» состоится 8 ноября во Франции.
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