Жуткое судейство в ЛЕ: Марк Бартра снес игрока «Милана» на 89-й минуте, но избежал пенальти

«Милан» проиграл дома «Бетису» в матче группового этапа Лиги Европы, но был близок к спасению. Героем «Сан-Сиро» мог стать Самуэль Кастильехо.

При счете 0:2 на 83-й минуте 22-летний испанец выполнил голевой прострел на Патрика Кутроне, а спустя 6 минут едва не принес «Милану» ничью. Кастильехо идеально открылся и оказался один на один с вратарем, но Марк Бартра в отчаянном прыжке в ноги уложил игрока «россонери».

К шоку хозяев арбитр Бас Нейхейс не указал на точку.

Кастильехо обиделся и спустя шесть минут пошел в подкат прямой ногой против Джовани Ло Сельсо, за что получил прямую красную карточку.

«Милан» с 6 очками опустился на второе место в группе F.

Кастильехо перешел в «Милан» в августе из «Вильярреала» за 25 млн евро. В 9 матчах он забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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