Other Agency
Томаш Кедзиора уничтожил сетку ворот на «Роазон Парк» сумасшедшей силы ударом
Повезло, что по мячу не попал Гармаш.
В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы встретились «Ренн» и киевское «Динамо».
Счет в игре открыл динамовец Томаш Кедзиора – поляк нанес бесподобный удар из-за пределов штрафной и не оставил шансов киперу «Ренна». Изначально пробить по воротам должен был Денис Гармаш, но ветеран киевского клуба потешно промахнулся мимо мяча.
Матч завершился победой киевлян со счетом 2:1.
- После двух туров на счету «Динамо» было 2 очка.
- «Ренн» после двух матчей набрал 3 балла.
Стильный мяч Уэлбека в ворота «Спортинга», принесший «Арсеналу» 11-ю победу подряд
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте