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Томаш Кедзиора уничтожил сетку ворот на «Роазон Парк» сумасшедшей силы ударом

Кедзиора уничтожил сетку ворот на «Роазон Парк» сумасшедшей силы ударом
Eurosport

1 час назад

Повезло, что по мячу не попал Гармаш.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы встретились «Ренн» и киевское «Динамо».

Счет в игре открыл динамовец Томаш Кедзиора – поляк нанес бесподобный удар из-за пределов штрафной и не оставил шансов киперу «Ренна». Изначально пробить по воротам должен был Денис Гармаш, но ветеран киевского клуба потешно промахнулся мимо мяча.

Матч завершился победой киевлян со счетом 2:1.

  • После двух туров на счету «Динамо» было 2 очка.
  • «Ренн» после двух матчей набрал 3 балла.

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