Other Agency

Куинси Промес бисиклетой забил первый мяч за «Севилью». А потом добавил второй

Промес бисиклетой забил первый мяч за «Севилью». А потом добавил второй
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Правда, бисиклету переписали на турецкого вратаря.

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» на своем поле разгромила «Акхисар Беледиеспор» – 6:0.

Одним из лучших игроков в составе «Севильи» стал бывший нападающий «Спартака» Куинси Промес. На 35-й минуте он забил в ворота турок такую вот красоту, но гол записали на голкипера «Акхисара» Милана Лукача.

Во втором тайме Куинси все же добился своего – принял мяч в штрафной, развернулся и пробил точно в дальний угол. Этот гол у экс-спартаковца никто не отнял: он открыл счет мячам за «Севилью».

  • После трех туров на счету «Севильи», «Краснодара» и «Стандарда» по 6 очков. Вот это интрига!
  • «Акхисар» пока не набрал ни одного балла.

Кедзиора уничтожил сетку ворот на «Роазон Парк» сумасшедшей силы ударом

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас ВК

По теме

Лига Европы УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Топ-10 голов Златана в MLS. Столь ослепительного хит-парада ты не видел никогда

02:28
Популярные видео
«Виннипег» почти закамбэчил матч с «Торонто», но Таварес был против и хлестким броском добил «Джетс»
 331 просмотров12 ч
«Айлендерс» катили к домашней победе, но тут вмешались Дадонов с Барковым и вынесли нью-йоркцев
 460 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться