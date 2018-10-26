Куинси Промес бисиклетой забил первый мяч за «Севилью». А потом добавил второй

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» на своем поле разгромила «Акхисар Беледиеспор» – 6:0.

Одним из лучших игроков в составе «Севильи» стал бывший нападающий «Спартака» Куинси Промес. На 35-й минуте он забил в ворота турок такую вот красоту, но гол записали на голкипера «Акхисара» Милана Лукача.

Во втором тайме Куинси все же добился своего – принял мяч в штрафной, развернулся и пробил точно в дальний угол. Этот гол у экс-спартаковца никто не отнял: он открыл счет мячам за «Севилью».

После трех туров на счету «Севильи», «Краснодара» и «Стандарда» по 6 очков. Вот это интрига!

«Акхисар» пока не набрал ни одного балла.

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