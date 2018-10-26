Бенефис Лофтус-Чика, гол Промеса и новый коуч «Спартака». Лига Европы разгрузила после ЛЧ

Что нужно знать: «Зенит» опять провел невыразительный матч и опять победил. Если в игре со «Славией» питерцам банально повезло, то преимущество «Бордо» оказалось не таким убедительным. Французы забили первыми, нанесли 16 ударов по воротам, перебили хозяев по ударам в створ. Но «Зенит» отыгрался еще в первом тайме, а дожал гостей на 85-й минуте. Могло получиться еще солиднее, но Дзюба не реализовал пенальти, хотя знает – если не уверен, надо бить по центру.

Что нужно видеть: если бы Дзюба так бил пенальти на ЧМ, то не было бы никакого четвертьфинала.

Цифра матча: Артем вонзил за «Зенит» 49-й мяч. На это ему потребовалось 118 игр.

Еще в группе С: «Славия» обыграла «Копенгаген» (1:0), набрала шесть очков и вместе с «Зенитом» лидирует в борьбе за плей-офф.

Что нужно знать: в уверенной победе «синих» нет ничего удивительного. Поражает только автор хет-трика – Лофтус-Чик на денек стал Азаром и прибил белорусов голами на второй, восьмой и 53-й минутах.

У «Челси» слишком легкая группа: БАТЭ, ПАОК и «Види» набрали всего по три очка. А у Сарри уже девять баллов и безоговорочное место в плей-офф.

Что нужно видеть: второй гол Лофтус-Чика получился самым эффектным. Ему, скорее всего, он тоже понравился больше остальных.

Цифра матча: за 53 минуты катки с БАТЭ Лофтус-Чик забил больше, чем за 35 предыдущих матчей за «Челси» (2).

Еще в группе L: румынский клуб «Види» дернул ПАОК (2:0) и сделал так, что теперь у всех андердогов одинаково очков после первого круга.

Что нужно знать: красно-белые впервые с лета 2016-го сыграли без Карреры. Итальянца заменил Рауль Рианчо, который удивил стартовым составом: Еременко и Ханни испанец выпустил только после перерыва. Игры у «Спартака» по-прежнему нет, зато есть очки – ничья на «Айброксе» неплохой результат в тяжелое для москвичей время.

Что нужно видеть: голов шотландцы и спартаковцы не придумали, поэтому перфоманс фанатов подойдет лучше всего.

Цифра матча: Стивен Джеррард не проиграл с «Рейнджерс» в 11-м матче Лиги Европы кряду (пять побед и шесть ничьих).

Еще в группе G: «Вильярреал» засунул «Рапиду» пять безответных мячей и догнал «Рейнджерс» по очкам (по пять).

Что нужно знать: «быкам» серьезно не повезло. Краснодарцы больше владели мячом, чаще били, чаще попадали в створ и создали больше голевых моментов. Но все решил стандарт на 93-й минуте, который оставил русский клуб вообще без очков.

Теперь у «Краснодара», «Севильи» и «Стандарда» по шесть баллов, и борьба будет очень крутой, потому что «Акхисар» отдаст очки всем желающим.

Что надо видеть: бельгийцы забили важнейший мяч по нереальной дуге. Красиво и больно пересматривать.

Цифра матча: совсем недавно у «быков» была серия из семи побед подряд, сейчас – из трех поражений кряду.

Что нужно знать: наконец пригодился Промес. Один из самых дорогих игроков в истории «Севильи» никак не мог родить хотя бы ассист, но в игре с мертвыми турками все изменилось.

Гол голландца на 35-й минуте все-таки переписали на вратаря «Акхисара», поэтому Куинси пришлось начать заново. Получилось на 60-й минуте – таких в России он положил очень много.

Всего «Севилья» закинула несчастным гостям шесть банок и за счет лучшей разницы заползла на первое место. Но борьба с «Краснодаром» и «Стандардом» будет горячей.

Что нужно видеть: конечно, плюшку Промеса.

Цифра матча: на первое результативное действие в «Севилье» Куинси потребовалось девять матчей – шесть в Примере и три в Лиге Европы.

Что нужно знать: Эмери настолько не уважает «Спортинг», что бросил Джаку на левый фланг обороны. А если серьезно, то «Арсенал» был хорош и не позволил хозяевам ни разу пробить в створ. «Канониров», возможно, устроила бы и гостевая ничья, если бы не крутая серия – обрывать ее было очень обидно.

Что нужно видеть: Уэлбек забивает очень редко, поэтому каждый его гол – приятное событие.

Цифра матча: Эмери настрогал уже 11 побед подряд во всех турнирах. Правда, все равно есть ощущение, что испанцу везет.

Еще в группе H: финалист последнего розыгрыша ЛЕ «Марсель» сдался «Лацио» – 1:3. Теперь у французов минимальные шансы хотя бы на выход из группы, потому что от второго места они отстают уже на пять очков.

Что нужно знать: болельщики «Милана» уже устали повторять цитату комиссара Жибера. Конечно, «россонери» не дали чистый пенальти на последних минутах, но сетовать на невезение не стоит, потому что «Бетис» не реализовал тьму моментов. Кажется, деньки Гаттузо на «Сан-Сиро» сочтены: результата нет, игры – подавно.

Что нужно видеть: как можно не дать за такое пенальти? Еще и в решающий момент матча.

Цифра матча: семь тысяч болельщиков «Бетиса» прикатили в Италию. Они были очень шумными, но милыми.

Еще в группе F: «Олимпиакос» предсказуемо казнил «Дюделанж» и включился в борьбу за плей-офф. Теперь до «Милана» всего два очка.

Пушка дня

Динамовец Томаш Кедзиора мочит как терминатор. Поляк едва не порвал сетку на стадионе «Ренна».

Лузер дня

В атаке «Франкфурта» было прекрасно все, кроме последнего удара Филиппа Костича. Но вратарю «Аполлона» Бруну Вали не повезло больше.

Матчи четвертого тура Лиги Европы пройдут 8 ноября.

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