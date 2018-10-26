Рубен Лофтус-Чик – главный талант Англии. Он въелся в состав сборной и оформил хет-трик в ЛЕ

Рубен начал путь с «Челси» в восьмилетнем возрасте и с тех пор прошел через всю систему лондонского клуба. Детские тренеры твердили мальчику, чтобы тот вдохновлялся игрой Михаэля Баллака, поэтому на поле он старался следовать стилю и манерам немца. Правда, несмотря на подражание Баллаку, до первой игры в 2014 году Лофтус-Чик напоминал парней вроде Лукаса Пиазона или Натаниэла Чалоба, которым наговаривали звездное будущее, но в итоге их упомянули в первый раз за несколько лет лишь в этом тексте.

Рубен вышел в ЛЧ вместо Фабрегаса и провел семь минут в матче со «Спортингом», который «Челси» выиграл – 3:1. После дебюта Моуринью зарезервировал для Лофтус-Чика место на скамейке и иногда привлекал к 15-минутному выходу на поле в решенном матче.

Пока англичанин грел лавку в основе, он параллельно растаптывал подобных себе янгстеров в молодежке. Со второй командой «Челси» Лофтус-Чик взял кубок Англии, чемпионство и одолел «Шахтер» в финале молодежной Лиги Чемпионов сезона-14/15.

Рубен Лофтус-ЧикPA Sport

Еврокубковый трофей катализировал его переезд в основную команду, и уже в мае он впервые появился в старте в матче против «Ливерпуля». На 60-й минуте Матич заменил Рубена, который за всю встречу ни разу не ошибся в передаче и покинул поле со 100-процентной точностью пасов. В том сезоне он отметился в трех матчах, но Жозе все равно выписал англичанину золотую медаль, как и всем, кто числился в составе «Челси» с начала чемпионата.

В следующем году Рубен продолжил цепляться за шансы через замены и одним из сабов заархивировал не только первый мяч за «Челси», но и имя в истории «синих». Англичанин развеял проклятие Карлтона Коула – последнего воспитанника лондонцев, который покорил все возрастные категории клуба и отличился за основу.

С момента попадания в главную команду Лофтус-Чик поднялся и в сборной. Рубен имел корни из Гайаны благодаря отцу, но, в отличие от сводных братьев-футболистов, в которых взыграло чувство долга к родине, он выбрал «Трех львов».

Рубен Лофтус-ЧикPA Sport

Вместе с Англией до 21 года Рубен положил победный гол в ворота Франции в финале и получил приз лучшему игроку тулонского турнира. Парень стал первым английским игроком со времен Алана Ширера, который взял индивидуальную международную награду.

Через год после взлета Лофтус-Чика в «Челси» «синие» впали в кризис и сначала слили Моуринью, а потом и Конте, который законсервировал англичанина на банке и с золотом-2016/2017 сплавил в аренду в «Кристал Пэлас».

Рубен Лофтус-ЧикGetty Images

Рубен воспринял переход исключительно как шанс и именно в составе «орлов» получил приглашение во взрослую сборную Англии. Он сразу дебютировал в старте с Германией и отыграл все 90 минут, плюс пополнил статистику матчем против Бразилии. Как раз после этой встречи Виллиан недоумевал из-за аренды Лофтус-Чика в «Пэлас»: «У Рубена прекрасное будущее. Не знаю, почему он сейчас в «Кристал Пэлас». Не понимаю, с чего бы это. Он должен вернуться».

Негодовали и английские эксперты: Иан Райт заявил, что Лофтус-Чик намного сильнее Бакайоко, а Крис Саттон поставил англичанина выше Фабрегаса. С таким хвалебным реноме Рубен очутился на ЧМ в России, где оказался моторнее Алли и Лингарда, записал на счет два ассиста и заработал пропуск в старт в матче за третье место с Бельгией.

После удачного сезона в «Кристал Пэлас» и яркого лета в сборной Лофтус-Чик вернулся в «Челси», но снова уселся на скамейку и рубится только в ЛЕ. Пока Сарри либо ищет, либо не доверяет молодому место на поле. Поэтому остается ждать только решения от итальянского коуча, потому что хет-триком с БАТЭ Рубен отчетливо показал, что уже готов к чему-то большему, чем просто выходы на замену.

«Челси» – БАТЭ – 3:1

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