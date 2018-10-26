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Хет-трик Лофтус-Чика, который за 53 минуты забил больше, чем в 35 предыдущих матчах за «Челси»

Хет-трик Лофтус-Чика, который за 53 минуты забил больше, чем в 35 предыдущих матчах за «Челси»
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Можно не беспокоиться за будущее сборной Англии.

«Челси» одержал очередную победу в Лиге Европы – 3:1 против минского БАТЭ. Главным героем встречи стал полузащитник «синих» Рубен Лофтус-Чик.

Первый мяч он закатил практически с одиннадцатиметровой отметки.

На седьмой минуте Рубен украл триумф у старшего товарища Оливье Жиру и одним касанием отправил мяч в сетку.

А здесь англичанин красиво разогнал и завершил атаку.

  • Расклад в группе L: «Челси» обыграл и ПАОК, и «Видеотон» и БАТЭ.
  • В предыдущих 35 матчах за «Челси» 22-летний Рубен забил 2 мяча.
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Рубен Лофтус-Чик – главный талант Англии. Он въелся в состав сборной и оформил хет-трик в ЛЕ

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