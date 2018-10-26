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Фейл вратаря «Аполлона», который поймал мяч, задумался о высоком и выпустил его в ворота
Такое случается обычно во дворе.
Франкфуртский «Айнтрахт» спокойно взял очки у кипрского «Аполлона» – 2:0.
На 12-й минуте португальский кипер «Аполлона» Бруну Вали стал автором самого нелепого эпизода матча: поймал и зафиксировал мяч после несложного удара Филиппа Костича, затем выпустил и не догнал.
- «Айнтрахт» – лидер группы H с девятью очками, «Аполлон» ее замыкает с одним баллом.
- Ответный матч пройдет 8 ноября в 20:55 по Москве.
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