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Фейл вратаря «Аполлона», который поймал мяч, задумался о высоком и выпустил его в ворота

Фейл вратаря «Аполлона», который поймал мяч, задумался о высоком и выпустил его в ворота
Eurosport

1 час назад

Такое случается обычно во дворе.

Франкфуртский «Айнтрахт» спокойно взял очки у кипрского «Аполлона» – 2:0.

На 12-й минуте португальский кипер «Аполлона» Бруну Вали стал автором самого нелепого эпизода матча: поймал и зафиксировал мяч после несложного удара Филиппа Костича, затем выпустил и не догнал.

  • «Айнтрахт» – лидер группы H с девятью очками, «Аполлон» ее замыкает с одним баллом.
  • Ответный матч пройдет 8 ноября в 20:55 по Москве.
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